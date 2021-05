Senta Berger Anfang der Siebzigerjahre

Osnabrück. Senta Berger feiert am 13. Mai ihren 80. Geburtstag. Das ZDF zeigt schon am Montag ihren neuen Film "An seiner Seite".

Jetzt muss sie wieder überall lesen, sie sei die „Grande Dame“ des deutschen Films. Genau das aber wollte Senta Berger nie sein. „Grauenhaft“ fand sie diesen Begriff immer: „Das ist doch so etwas von daneben“. Und auch gegen ein anderes Eti