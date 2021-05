Liverpool: Massen-Party ohne Maske und ohne Abstand.

dpa/Richard Mccarthy

Liverpool. Wie ist das denn möglich? 3000 Menschen ohne Abstand und ohne Masken zusammen im Club: In Liverpool wurde eine Massen-Party gefeiert – und das ganze war auch noch komplett legal.

In Liverpool hat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie in Großbritannien eine legale Clubnacht ohne Abstand und Masken stattgefunden. Rund 3000 Gäste strömten am Freitagabend Berichten zufolge auf die Tanzfläche eines Lagerhauses, in dem