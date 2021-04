Wohin führt der Kurs des Museum Marta in Herford? Die extravagante Architektur entwarf Architekt Frank O. Gehry. Foto: dpa

dpa

Herford. Was wird aus dem Museum Marta? Im Streit um das Herforder Museum meldet sich das Team mit einem Offenen Brief zu Wort.

Ungewöhnlicher Schritt eines Museumsteams: Nach der Demission von Direktor Roland Nachtigäller haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums für zeitgenössische Kunst und Design in einem offenen Brief an den Bürgermeister Tim