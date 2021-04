Oscars 2021 live: Alles anders wegen Corona in Hollywood?

Die 93. Oscar-Verleihung (Academy Awards) könnte mit Altersrekorden und bahnbrechenden Gewinnern Filmgeschichte schreiben.

Chris Pizzello/dpa

Los Angeles. "And the Oscar goes to…": Heute Nacht werden zum 93. Mal die Academy Awards verliehen. Es sind die zweiten Pandemie-Oscars. Vieles wird anders als gewohnt – auch bei den Preisträgern? Lesen Sie hier alle Infos zu den Oscars 2021 im Liveblog.

Filmfans in aller Welt fiebern der 93. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Deutschland Montagfrüh 2.00 Uhr) entgegen. Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie „Mank" der große Favorit. Sechs Filme haben sechs Gewinnchancen, d