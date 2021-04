Moderne Bildsprache, moderne Kammermusik: Das Notos Quartett hat eine grandiose Brahms-CD eingespielt.

Sebastian Hänel·Jeppe Hein/SonyClassical

Osnabrück. Das Notos Quartett spielt auf seiner neue CD Musik von Johannes Brahms. Dafür wird eine Sinfonie zur Kammermusik.

Grundsätzlich können Musiker ja spielen, was sie wollen - überzeugend muss es halt sein. Warum also sollte ein Klavierquartett nicht eine ganze Sinfonie auf Violine, Bratsche, Cello und Klavier übertragen lassen und dann so tun, als wäre es