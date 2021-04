Am 12. Mai sollen Claude Monets Seerosen bei Sotheby's in New York versteigert werden.

Sotheby's/PA Media/dpa

New York. Die Seerosen in seinem Garten in Giverny hat Claude Monet immer wieder gemalt. Jetzt soll eines dieser Meisterwerke in New York versteigert werden.

Ein Seerosen-Werk des französischen Malers Claude Monet (1840-1926) könnte bei einer New Yorker Auktion einen Preis von rund 40 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) erzielen.Das zwischen 1917 und 1919 angefertigte, ein mal zwei Meter g