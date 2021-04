Der Gitarrist der britischen Rockband Queen Brian May.

Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

London. Heute zählt sie zu den bekanntesten Rockbands der Welt. Das Mega-Album „A Night At The Opera“ war ihr finaler Durchbruch. Doch es hätte sie fast in den Ruin getrieben, wie Gitarrist May nun erzählt.

Der britischen Rockband Queen hat nach Angaben ihrer Mitglieder schon früh das Aus gedroht - doch der Erfolg des Mega-Albums „A Night At The Opera“ (1975) hat das Überleben gesichert.„Wir waren nicht nur arm, sondern auch verschuldet“, erzä