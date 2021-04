Das Savoy Filmtheater ist ein seit 1957 bestehendes Kino im Steindamm 54 im Hamburger Stadtteil St. Georg.

Markus Scholz

Berlin. „Savoy“ in Hamburg oder „Burgtheater“ in Ratzeburg: Diese Kinos in der Bundesrepublik punkten mit ganz besonderem Flair.

Nach einem monatelangen Dornröschenschlaf werden auch bei uns hoffentlich schon bald wieder die Kinos öffnen. Viele Filmfreunde warten schon sehnsüchtig auf den Neustart – und darauf, endlich das Lieblingskino wiederzusehen. Bundesweit gibt