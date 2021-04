In Großbritannien lebten Frauen in einer "Vergewaltigungskultur", beklagen Aktivistinnen.

London. Nach dem Mord an Sarah Everard ist in Großbritannien eine Debatte um Gewalt gegen Frauen entbrannt. Derzeit sorgen Berichte von vor allem Mädchen aus Schulen im ganzen Land für Aufruhr. Experten fordern einen Kulturwandel – und sehen auch Männer in der Pflicht.

Schon aus der Ferne sieht man das Zellophan in der Frühlingssonne glitzern. Tausende Blumensträuße sind rund um den Musikpavillon im Süd-Londoner Park Clapham Common gelegt. Der Berg an Osterglocken, Tulpen und Rosen überwältigt – und wächs