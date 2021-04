Paul Simon verkauft Rechte an seinen Songs

Der Nachlass ist geordnet: Paul Simon hat seine Songrechte verkauft.

Evan Agostini/Invision/dpa

New York. Bob Dylan, Neil Young oder Shakira - immer Musiker trennen sich von ihren Songrechten. Jetzt kommt Paul Simon dazu.

Der US-Singer-Songwriter Paul Simon (79) hat dem Musikkonzern Sony Music die Rechte an seinen Werken verkauft. Das teilte das Unternehmen in New York mit.Der Katalog umfasse Simons gesamte Werke aus sechs Jahrzehnten seiner Karriere - sowoh