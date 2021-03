Kirill Petrenko, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker.

Sophia Kembowski/dpa

Berlin. Reisen ist in diesen Zeiten fast unmöglich. So geben die Berliner Philharmoniker ihr traditionelles Europakonzert diesmal in der heimischen Philharmonie.

Daheim statt in Barcelona: Die Berliner Philharmoniker spielen ihr traditionelles Europakonzert in diesem Jahr aus dem Foyer der Philharmonie. Ursprünglich sollte das Orchester am 1. Mai zu einem Fernsehkonzert (ARD) unter der Leitung von C