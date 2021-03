Amanda Gormans Gedicht "The Hill We Climb" nun auch auf Deutsch

Die amerikanische Dichterin Amanda Gorman beim Vortrag ihres Gedichts "The Hill We Climb". Foto: Patrick Semansky / POOL / AFP

PATRICK SEMANSKY

Osnabrück. "The Hill We Climb": Amanda Gormans Gedicht gibt es jetzt auch auf Deutsch. Drei Übersetzerinnen gingen ans Werk - nach einem Streit um Literatur und politische Korrektheit. Das Ergebnis ernüchtert.

Wer darf Amanda Gormans Gedicht „The Hill We Climb“ übersetzen? Um diese Frage war in den Niederlanden eine erbitterte Debatte entbrannt. Die zunächst nominierte Übersetzerin Marieke Lucas Rijne hatte entnervt aufgegeben, nachdem sie in den