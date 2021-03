Corona-Test-Konzert in Berlin: Der Club-Betrieb ist nach den ersten Modellversuchen schon wieder eingestellt.

dpa/Christoph Soeder

Berlin/Barcelona. Am Wochenende gab es in Berlin und Barcelona Konzerte unter strengen Corona-Regeln. Doch in der deutschen Hauptstadt gibt es erst einmal einen Dämpfer.

Die Hauptstadt-Kultur muss sich wegen steigender Corona-Infektionen auf neue Härten einstellen. Modellprojekte für Kultur- oder Sportveranstaltungen mit Zuschauern in Berlin werden gestoppt, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (