Mit Freude und auch gewissem Stolz präsentieren Mitglieder des Kiwanis-Club Osnabrück – Teutoburger Wald einige Exemplare der markanten Schultornister und Schulrucksäcke, (von links) Kerstin Höfelmann, Dr. Kurt Höfelmann, Gisela Ibershoff sowie Andrea Streuter.

Rolf Habben

Bad Iburg. Der Kiwanis Club Osnabrück – Teutoburger Wald spendet 50 Schulranzen für Erstklässler an Kindergärten und zehn Schulrucksäcke für Fünftklässler an Grundschulen. Der Verein ist froh, trotz coronabedingt ausgefallener Veranstaltungen so viele Spendengelder erhalten zu haben.

Für einen gelungenen Schulstart im Südkreis und in der Stadt Osnabrück sorgt einmal mehr der Kiwanis-Club Osnabrück – Teutoburger Wald. Der Club, der sich mit vielseitigen Projekten für hilfsbedürftige Kinder in der Region einsetzt, wird au