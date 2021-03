Ernst Wilhelm Borchert als Doktor Hans Mertens und Hildegard Knef als Susanne Wallner in einer Szene des Films "Die Mörder sind unter uns" (1946).

Eugen Klagemann/DEFA-Stiftung/Icestorm/dpa

Berlin. Berlin liegt in Trümmern, der Krieg ist erst seit einigen Monaten vorbei. Da fangen in der zerstörten Stadt die ersten Dreharbeiten im Nachkriegsdeutschland an - mit Hildegard Knef. Noch heute ist „Die Mörder sind unter uns“ ein spannendes Werk.

Der Zweite Weltkrieg war erst ein halbes Jahr vorbei. Einige Monate zuvor hatte Nazi-Deutschland kapituliert, die Städte des Landes waren noch immer zerstört. Trotzdem fiel in Berlin die erste Klappe für den ersten Nachkriegsspielfilm: Am 1