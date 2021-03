Handgemacht: Wer in den 1980-er Jahren jung war, hat Musikkassetten geliebt. Es gab jede Menge gute Gründe dafür.

Michael Eichhammer/imago stock@people

Osnabrück. Der kürzlich verstorbene Lou Ottens hat das Leben einer ganzen Generation geprägt. Grund genug für eine Liebeserklärung an seine Erfindung, die Musikkassette.

Erinnern Sie sich an den Film „9 ½ Wochen“? Zwei Szenen daraus genießen bis heute Kultstatus: der Strip, den Kim Basinger Basinger zu „You Can Leave Your Hat On“ hinlegt, klar. Davor aber gibt es den Moment, als Mickey Rourke eine Kassette