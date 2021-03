Der richtige Zeitpunkt ist gekommen: Michael B. Jordan gibt sein Regiedebüt.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Michael B. Jordan schwingt wieder die Fäuste. In „Creed III“ spielt er nicht nur erneut die Hauptrolle, der Schauspieler gibt in der Boxer-Reihe auch sein Regiedebüt.

„Black Panther“-Star Michael B. Jordan (34) will mit der Fortsetzung des Boxdramas „Creed II - Rocky’s Legacy“ sein Regiedebüt geben. Wie das Studio MGM mitteilte, wird Jordan in „Creed III“ - wie bereits in den ersten beiden Filmen - auch