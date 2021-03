Jeden Tag ein Bild: Der Künstler Beeple gestaltet jeden Tag ein Werk. Die ersten 5000 wurden als Collage bei Christie's versteigert.

CHRISTIE'S IMAGES LTD. 2021

Osnabrück. Das Auktionshaus Christie's hat an diesem Donnerstag das erste rein digitale Kunstwerk versteigert: "Everydays: The First 5000 Days" brachte über 69 Millionen US-Dollar. Digitale Kunst ist rein virtuell, kann beliebig kopiert werden und doch zahlen Menschen Millionen für ein Werk. Was ist dran an dem Hype?

Es hat über 69 Millionen US-Dollar eingebracht: Das Auktionshaus Christie's hat mit "Everdays: The First 5000 Days" von Mike Winkelmann alias Beeple zum ersten Mal ein rein digitales Kunstwerk versteigert. Zu sehen sind lauter kleine bunte