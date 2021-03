Musik für einen guten Zwecke: Hanna Weber, Musikerin bei den Bremer Philharmonikern, spielt Cello im Paula Modersohn-Becker Museum ein Eins-zu-Eins-Konzert. Das Format hat in der Corona-Krise Konjunktur; hier geht es aber darum, Geld für ein Klimaschutz-Programm zu sammeln.

Sina Schuldt /dpa

Osnabrück. Die Kultur muss sich auch nach der jüngsten Runde von Bund und Ländern zurückhalten. Wie aber geht es nach der Corona-Krise weiter? Zum Beispiel im Konzertsaal?

Wenn man so will, erlebt Marcus Bosch gerade eine Hochphase. Diesen Samstag dirigiert er das Festivalorchester der Heidenheimer Opernfestspiele in einem Sonderkonzert, nächste Woche steht er in Rostock vor seiner Norddeutschen Philharmonie.