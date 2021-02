Triumphwagen mit erotischen Motiven in Pompeji ausgegraben

In Pompeji haben Archäologen einen einzigartigen Triumphwagen aus der Antike ausgegraben.

-/Parco archeologico di Pompei/dpa

Rom. Und wieder ein spektakulärer Fund im süditalienischen Pompeji. Diesmal fanden Archäologen einen fast intakten Triumphwagen aus der Antike.

In der versunkenen Stadt Pompeji in Süditalien haben Archäologen einen einzigartigen Triumphwagen aus der Antike ausgegraben. Das vierrädrige Gefährt aus Eisen sei quasi intakt, teilte der Archäologiepark am Samstag mit. Den Fund hätten die