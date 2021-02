Botschaft zwischen den Beinen: "Riot Pants" in Berlin

Mina Bonakdar (von links) und Elena Buscaino mahnen Männer zur Rücksichtnahme.

AFP/STEFANIE LOOS

Berlin. Genervt von gespreizten Männerbeinen, die ihnen Platz in der Bahn wegnehmen, holen ein paar Berlinerinnen zum Gegenschlag aus.

Elena Buscaino und Mina Bonakdar sind beide Mitte 20 und studieren und leben in Berlin. Dort erleben sie immer wieder in Bus und Bahn das sogenannte Manspreading – wenn Männer so breitbeinig auf ihrem Sitz hocken, dass sie zwei Plätze