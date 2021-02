Ronald Pickup 2015 bei einer Filmpremiere. Bis ins hohe Alter schauspielerte er unter anderem in Hollywood-Produktionen.

imago images/APress

London. Schauspieler Ronald Pickup ist tot. Der Brite hat in dutzenden Filmen und Fernsehproduktionen mitgespielt.

Der britische Schauspieler Ronald Pickup, unter anderem bekannt als Erzbischof von Canterbury in der Netflix-Serie "The Crown", ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf