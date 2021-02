Der italienische Wissenschaftler und Schriftsteller Umberto Eco. Seine Bibliothek geht jetzt in öffentlichen Besitz über. Foto EPA/BORIS ROESSLER/dpa

Boris Roessler

Osnabrück. Der Bestseller "Der Name der Rose" machte ihn weltberühmt. Umberto Eco konstruierte seinen Mittelalter-Thriller um ein verbotenes Buch. Jetzt ist seine eigene Büchersammlung in öffentlichen Besitz übergegangen. Ein Hoffnungssignal für das Medium Buch.

Am Ende sind sie wegen eines Buches gestorben, wegen eines Buches, das keiner lesen darf. Umberto Eco lässt in seinem Weltbestseller „Der Name der Rose“ Mönche auf grausame Weise ermorden. Wer einem bestimmten Buch zu nahe kommt, ist des To