Sieht so die Zukunft des Kinos aus? Jedenfalls stellen Streamingdienste eine starke Konkurrenz fürs Kino dar. Aber vielleicht liegen auch Chancen darin.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Osnabrück. Das Kino leidet massiv unter der Coronakrise, und Streamingdienste machen den Lichtspielhäusern das Leben nicht leichter. Aber vielleicht liegt im Streaming ja auch eine Chance für die Zukunft.

Streaming, das ist der Teufel an der Wand des Kinosaals, der Tod des Kinos. Und Netflix, Amazon Prime und Disney Plus sind die Sargträger. Streaming, das ist die Chance, in Zeiten der Pandemie Kontakt zum Publikum zu halten und Kino, wenn s