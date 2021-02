Nicht nur Schatzkammer, sondern auch öffentlicher Ort: Besucherinnen im Moskauer Puschkin-Museum.dpa/Alexander Zemlianichenko

Osnabrück. Neustart nach Corona? Nach Lockdown und Pandemie wird nichts so sein, wie es einmal war – gerade in der Kultur. Wo gewinnt die Kultur nach Corona schon heute Kontur? In den Museen. Sie werden die Schrittmacher der Kultur nach Corona sein. Eine Prognose.

Weg mit dem Vorurteil! Ausgerechnet die Museen? Manche halten sie immer noch für den Inbegriff des verstaubten Musentempels. Dabei sind sie eher Drehscheiben als Wunderkammern. Der Museumsboom hat ihre Zahl nicht nur wachsen lassen. Museen