Die Barbiere haben derzeit geschlossen. Derweil frisieren einige Männer selbst ihr Barthaar. (Symbolbild)

imago images/Panthermedia/NomadSoul

San Francisco/Berlin. Der sogenannte Monkey Tail Beard – also Affenschwanz-Bart – im Gesicht einiger Männer gilt als Haar-Trend 2021. Er sorgt für Lacher, Nachahmer, aber auch Kopfschütteln.

"Männer – diese schrecklichen haarigen Biester", hieß es schon in Billy Wilders Komödienklassiker "Manche mögen's heiß". Jetzt haben sie sich wieder was ausgedacht – den Monkey Tail Beard, also Affenschwanz-Bart. Manchmal ist auch vom