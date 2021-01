„Herr der Ringe“-Star Elijah Wood feiert seinen 40. Geburtstag.

Danny Moloshok/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Er gilt als einer der nettesten Typen Hollywoods und selbst die nervigsten deutschen Interviewer lacht er weg. Elijah Wood machte sich als Frodo in „Herr der Ringe“ unsterblich - das beschäftigt ihn bis heute.

Die Rolle seines Lebens trägt Elijah Wood an der Hüfte. Das Tattoo in elbischer Sprache bedeutet „Neun“ - in Anspielung auf die neun Gefährten in der spektakulären „Herr der Ringe“-Verfilmung, bei der er ab 2001 die Hauptrolle des Hobbits F