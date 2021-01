Caspar David Friedrich: Der Abendstern (um 1830, Öl auf Leinwand) © Freies Deutsches Hochstift, Foto: David Hall

Osnabrück. Verdammt lange her? Die Epoche der Romantik scheint uns abhanden gekommen zu sein. Doch jetzt bekommt die Romantik in Frankfurt ihr eigenes Museum. Im Interview erklärt Anne Bohnenkamp-Renken, Direktorin des Freien Deutschen Hochstiftes, was uns das neue Haus erklären soll.

Was ist das Deutsche Romantik-Museum? Es wird ein Museum sein, das es so in unserem Land noch nicht gibt. Es gibt zwar viele Orte, an denen einzelner Vertreter oder Autorengruppen der Romantik gedacht wird. Es gibt aber bisher keinen Ort, d