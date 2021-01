Mary McCartney, Tochter von Paul McCartney, vor den Abbey Road-Studios.

Grace Guppy/PA Media/dpa

London. Die Tochter von Linda und Paul McCartney arbeitet wie ihre Mutter als Forografin. Jetzt will sie eine Doku über jenes berühmte Studio in London drehen, wo die Beatles einst ihre Songs aufnahmen.

Die Fotografin Mary McCartney (51), Tochter von Ex-Beatle Paul McCartney, will eine Dokumentation über das berühmte Abbey-Road-Studio drehen. „If These Walls Could Sing“ (Wenn diese Mauern singen könnten) sei der erste Dokumentarfilm in Spi