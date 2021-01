Der Schriftsteller Ludwig Fels ist tot. Symbolbild

Wien. Ludwig Fels wurde durch Romane, Lyrik sowie Theaterstücke und Hörspiele bekannt. Nun ist er gestorben.

Der deutsche Schriftsteller und Lyriker Ludwig Fels ist tot. Er starb am Montag mit 74 Jahren in seiner Wahlheimat Wien, wie sein Verlag Jung und Jung mitteilte. Der in Treuchtlingen in Mittelfranken geborene Fels schrieb neben Romanen und