Katy Perry bei einem Auftritt im März 2020 in Melbourne.

Scott Barbour/AAP/dpa

Boom. Die Festivalsaison 2020 fällt pandemiebedingt aus. Das Open-Air „Tomorrowland“ in Belgien wird am Wochenende aber stattfinden - in einer digitalen Version, Stars wie Katy Perry und David Guetta inklusive.