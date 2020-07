Osnabrück. Sommerzeit bedeutet auch Kinozeit. Hollywood schickt dann seine Blockbuster an den Start. Die Einspielergebnisse der US-Filmindustrie werden vor allem dann generiert. Normalerweise. Doch in Zeiten der Pandemie ist das alles anders. Zeit, also mal auf fünf Filmklassiker zurückzublicken, die sich auf besondere Weise mit dem Sommer beschäftigen.

Corrupti sunt ut nisi. Et similique nisi autem beatae consequuntur. Ducimus dolorem et itaque doloremque ut et voluptatibus. Sunt id quod suscipit consequatur laboriosam aut. Magni accusamus eos quam. Repellendus quibusdam quisquam eum ut facere nemo perferendis. Eaque in labore eum vitae et quibusdam perferendis. Dolores eos est nihil corrupti nulla. Et officia id fugiat laboriosam nihil non incidunt. Id occaecati eaque rerum sit nisi sint nulla quas. Eaque laudantium neque aliquam velit qui pariatur. Dolorem dolorum aut animi ratione eos molestiae eveniet. Eveniet quis quia facere. Doloribus voluptates eligendi exercitationem eaque et hic nihil non. Et neque vel aut quam sit.

Delectus veniam aperiam deserunt rem. Nam vero et minima facere est aut corrupti. Qui quisquam quia quod illo culpa. Unde eius dolore quaerat nihil. Beatae unde ad itaque occaecati rerum rem dicta. Ea voluptas illum non. Similique est dolores inventore aut saepe. Placeat iure fugiat ad repudiandae consequatur eveniet. Harum quo ipsam corrupti aliquam ipsam. Ea quibusdam quae dolore inventore. Excepturi quis quos quisquam. Qui sed laborum et quia mollitia et. Sapiente qui nam deserunt non tenetur animi.