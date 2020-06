In der Lanxess-Arena wird ein Konzept vorgestellt, das Konzerte und Comedy vor einem Livepublikum ermöglichen soll.

dpa/Rolf Vennenbernd

Köln. Es gibt sie noch: Nach wochenlangem Stillstand kehrt in ganz kleinen Schritten das Konzertleben in Deutschland zurück – allerdings unter ganz anderen Bedingungen. Nach Autokino-Konzerten gibt es in Köln nun sogar wieder Arena-Shows. In der ersten ist Wincent Weiss zu sehen.