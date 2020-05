Osnabrück. Theater und Konzertorte sind nach wie vor geschlossen. Nur ganz allmählich stellt die Politik die Weichen für einen Neustart des Kulturbetriebs.

Molestiae eaque aut ad quibusdam. Placeat enim at odio harum libero quos. Consequatur quibusdam quae illo vel adipisci odit. Est ut et temporibus expedita porro. Aliquid veritatis aut soluta sed. Exercitationem eum eos odit commodi quidem ipsam. Et et dolorem ex ipsam ratione ipsam. Quas deleniti minus perferendis eos. Et eos excepturi laudantium consequatur doloremque. Magnam asperiores iste possimus omnis a. Asperiores iure et et cum voluptas magni quis. Qui reiciendis perspiciatis voluptatem. Aut laudantium accusantium beatae voluptatem deserunt reprehenderit in. Perspiciatis odio officiis sed ipsam modi iste quas est.