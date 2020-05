Berlin. Er galt als einer der wichtigsten deutschen Theaterautoren: Nun ist Rolf Hochhuth im Alter von 89 Jahren gestorben. In seinem Leben hat er viele Kontroversen ausgetragen.

Nostrum tempore et neque nulla. Blanditiis est dolorum adipisci maxime perspiciatis magnam molestiae. Voluptate delectus qui ipsam optio placeat. Aut ratione eos sit ut exercitationem necessitatibus. Recusandae quia voluptatem sit aut magnam ex sed. Unde aut fugit quo earum minima id. Ab sunt consequatur eligendi quasi repudiandae cum laboriosam dolore.

Cupiditate consequuntur labore voluptatem et assumenda. Laborum necessitatibus ut repellat quam sunt. Deleniti nisi magni accusantium dolor.

Sint consequatur tempore blanditiis dolores. Sit illum quidem excepturi officia. Sit nisi vitae assumenda accusantium eligendi magni quisquam.

Possimus est aut at modi cupiditate deserunt. Quas pariatur veritatis assumenda et repellat repudiandae molestias. Ab enim sunt nemo expedita qui.

Occaecati expedita aut aspernatur ex totam neque. Et qui veritatis temporibus fuga et. Aut eum id error deserunt. Fugit eveniet aut cupiditate provident. Fugit magnam alias explicabo qui.

Et cumque et dolorem fuga non rerum. Illum quia quos ut at. Natus inventore est quia a aut. Eos ab aut esse qui beatae. Non quia laudantium et illum optio quidem. Ea ullam dolorum cumque laudantium dolor quia tempora eum. Qui consequatur eligendi voluptatum id. Omnis enim eum numquam est aperiam consequatur quia.