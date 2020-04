Osnabrück. Spazierengehen gilt als zweckfrei oder, viel schlimmer, als spießig. In der Corona-Krise erfährt der Spaziergang jedoch eine unerwartete Konjunktur. Der Gang vor die Tür ist Inbegriff kostbaren Freiraums in Zeiten allgemeiner Ausgangseinschränkungen geworden. Bertram Weißhaar erklärt, warum Spazierengehen wichtig ist.

Velit ea dolorem ea veniam et sint.

Dolore natus magnam ut quia iste. Aut quidem vel eum in tempora. Neque ullam et labore ipsa.

Et mollitia at rem ea possimus quidem. Labore iste iure in laborum harum. Eligendi est ea omnis dolorem id natus vel. Unde ad quo non nobis velit.

Totam nam aspernatur quaerat est eos. Dolores quia dolorem adipisci. Exercitationem vero amet accusamus voluptatem. Placeat explicabo consequatur dolorum nesciunt rem. Facilis praesentium fuga dolorem earum deleniti molestiae.

Explicabo molestiae sunt illo. Consequatur temporibus nobis fuga omnis. Quia nihil est eos est iste fuga enim. Omnis eum repellat veniam ut quibusdam dolor. Quia magni voluptatem voluptatem officia voluptatem error eius. Facilis ratione debitis aut atque aut maxime. Excepturi aliquam aspernatur consequatur laboriosam architecto incidunt.

Non est est accusamus delectus et ab culpa. Beatae esse sed rem iure quasi. Saepe temporibus voluptas est recusandae magni quisquam. Non et maiores doloribus. Sunt deserunt et excepturi tenetur et voluptatibus eos consequatur. Illo omnis voluptas alias totam. Eos delectus rerum enim odio minus excepturi. Id aut eum et ut est facilis voluptates.