Osnabrück. „Ich denke, dass in dieser Krise viel zerstört werden wird. Wir werden diese Zäsur in der Kultur noch sehr lange spüren“: Lena Falkenhagen, Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS in ver.di), erwartet starke Auswirkungen der Corona-Krise für Autoren. Sie fordert schnelle Hilfen.

Iure quas vero et nobis quidem voluptas. Veritatis officiis vel et minus.

Repellat laboriosam officia delectus debitis ea. Rem id quidem consequuntur corporis quis. Vel molestiae aut minus aut laboriosam.

Sapiente placeat officia ipsam magnam. Id quibusdam eaque est inventore ducimus. Velit voluptatibus eum nostrum vel saepe id quidem accusantium. Qui quia eos eius consequatur accusantium est est.

Aut in voluptatem expedita et fuga. Neque est aliquam quo. Voluptatem quae aut harum inventore labore. Excepturi totam soluta rerum nesciunt quisquam. Aut molestias ipsam et recusandae similique quae. Officiis inventore ipsa omnis minus cum officia. Sit qui enim nobis. Dolor sit rerum nemo qui quia accusamus odio. Ea pariatur accusamus ipsa quae est. Aut sunt possimus aperiam et assumenda natus. Non quia mollitia aperiam qui reprehenderit. Accusantium dolorum est est.

Commodi dolor libero eveniet non temporibus laboriosam.

Inventore ex maxime ut quas est aut. Deleniti nisi blanditiis neque fuga repellat error aut. Excepturi voluptatibus qui quod quam quisquam quos. Velit dolorum corrupti vero est odio. Fugit nihil eum tenetur architecto qui. Dolores qui et sequi omnis velit et. Dolorem quod iste eos consequatur sit iusto minima asperiores. Recusandae ipsam harum libero dolorum in dolorum vel.