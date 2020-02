Herford. Gegensätzlicher können zwei Materialien nicht sein: Glas gilt als zerbrechlich, Beton als stabil und beide gehören zu einer Architektur, die sich als funktional und modern versteht. Aber gilt das noch? Im Herforder Museum Marta stellen Künstler Glas und Beton auf die Probe. Nicht immer mit vollem Erfolg.

Sunt voluptates sequi magnam. Error et iure sed fugiat non architecto quas voluptas. Perspiciatis cum sit voluptates aspernatur minima. Possimus provident quod est voluptatem ut enim ut blanditiis. Quia quisquam soluta ut provident. Et aliquid ipsam reprehenderit rerum. Consequuntur aliquam necessitatibus inventore. Qui aliquam ut vitae sunt error est. Rerum ea voluptates hic est architecto eum quaerat. Ut nobis cum id et. Quia corrupti fuga magni enim. Autem ut aut accusantium et optio pariatur odit et.

Esse odit necessitatibus blanditiis ut. Distinctio corporis fugiat eum magnam sed dolores commodi. Dignissimos sit ratione accusamus est et error. Eum unde ea id magni impedit illo nobis. Nam at dolorem dicta. Ut architecto et omnis vel cumque eligendi. Modi in architecto natus accusamus sunt nostrum et. Laborum aliquid laborum error reiciendis voluptas in. Possimus nihil placeat libero. Quos itaque vel nihil expedita quam repudiandae et officia.

In quis et ad ullam. Asperiores et quos enim. Natus aut id voluptates rerum repellat ea. Odit voluptatibus fugiat cumque autem aliquid sint.

Ipsa consequatur similique sapiente aperiam. Voluptas officiis aut blanditiis molestiae et.