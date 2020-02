Die Kalksteinklippen über dem Tigris, die den Palasthügel von Hasankeyf tragen, wurden vor der Flutung mit Beton eingedeckt, um sie zu stabilisieren. Foto: dpa/Christine-Felice Röhrs

Hasankeyf. Das Wasser steigt in Hasankeyf: Die historische Stadt am Tigris versinkt in diesen Tagen im Stausee. Jahrzehntelang wurde über den Ilisu-Damm gestritten, nun ist er fertig und staut den Tigris in Südostanatolien auf.