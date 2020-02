Gegenstand der Enthüllung: Kunsthistoriker Werner Haftmann war Mitglied der NSDAP. Schädigt das den Ruf der Documenta? Foto: dpa

Kassel. Documenta-Macher Werner Haftmann war Mitglied der NSDAP. Der Mythos der Documenta bröckelt. Dabei zeigt die Enthüllung nur, dass auch in der Kultur manche Karriere vom Dritten Reich in die Bundesrepublik weiterging. Die neue Faktenlage klärt den Blick. Eine Stunde Null gab es nicht - auch nicht in der Kultur.