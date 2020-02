Mit der Buchverfilmung „My Salinger Year“ wird die Berlinale 2020 eröffnet. Foto: Micro-Scope/Berlinale/dpa

Berlin. Schon am Montag standen Menschen für Karten an, nun beginnen die Internationalen Filmfestspiele. Der Eröffnungsfilm soll einen mitnehmen ins New York der 1990er Jahre.