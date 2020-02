Osnabrück. Der Film „Bombshell“ greift den vor vier Jahren an die Öffentlichkeit geratenen Skandal des sexuellen Missbrauchs von Fox News-Senderchef Roger Ailes auf. Leider rührt der Film nur an der Oberfläche, anstatt hinter die Machtstrukturen des männlich dominierten Medienimperiums von Rupert Murdoch zu schauen.

Itaque et labore corporis sunt. Non tempore nulla praesentium facere dolores quaerat. Sit quos rem quisquam dicta rerum quidem. Reprehenderit velit officiis reiciendis et aliquam ipsum magni.