Ein Preis für Renée Zellweger beim Independent Spirit Award. Sie wird als „Beste Hauptdarstellerin“ für ihren Film „Judy“ ausgezeichnet. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Santa Monica. Am Vortag der Oscar-Gala werden in Hollywood traditionell Independent-Filme gewürdigt. Die Spirit Awards Show findet am Strand statt. „Parasite“ und Renée Zellweger holen weitere Preise.