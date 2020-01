Foto: Barefoot/Warner Bros/Anke Neugebauer

Berlin. Wenige Tage, bevor am Donnerstag sein neuer Film „Die Hochzeit“ in die Kinos kommt, ließ sich Til Schweiger (56) mit neuer Freundin in der Öffentlichkeit blicken und ablichten. Ob es sich dabei um einen PR-Gag oder mehr handelt, sei dahingestellt – fest steht, dass die Liebe sowohl in seinen Filmen als auch im Privatleben bis heute eine immense Bedeutung hat. Darüber und über seine außergewöhnliche Art des Filmemachens äußert sich Schweiger im Interview mit unserer Redaktion: