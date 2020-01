Nicholas Hoult wird bei den nächsten „Mission: Impossible“-Filmen im Einsatz sein. Foto: Joel C Ryan/Invision/dpa

Los Angeles. Nicholas Hoult war im vorigen Jahr in der Rolle von J.R.R. Tolkien in dem Historiendrama „Tolkien“ zu sehen. Action-Erfahrung sammelte er unter anderem in vier „X-Men“-Folgen als Hank McCoy und mit „Mad Max: Fury Road“.