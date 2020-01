Ein Ehrenpreis für Heiner Lauterbach. Foto: Christoph Soeder/dpa

München. Seinen Durchbruch hatte der Schauspieler 1985 in Doris Dörries Komödie „Männer“. Seitdem ist er zu einem der großen Stars in Deutschland avanciert. Der Ehrenpreis an Lauterbach wird am 17. Januar in München übergeben.