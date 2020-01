Osnabrück. In ihrer filmischen Parabel „Little Joe – Glück ist ein Geschäft“ konfrontiert die österreichische Regisseurin Jessica Hausner eine ehrgeizige Gentechnikerin mit den unvorhergesehenen Konsequenzen ihrer Arbeit. Für ihre Leistung erhielt Hauptdarstellerin Emily Beecham in Cannes den Preis als beste Darstellerin.

