Osnabrück. Den Umzug organisieren, die neuen Mitarbeiter kennenlernen: Anna Jehle und Juliane Schickedanz gewöhnen an ihrem ersten Tag als neue Direktorinnen der Kunsthalle Osnabrück an ihr Umfeld. Jehle und Schickedanz erkunden erst noch die Stadt. Aber sie wissen schon, was sich in der Kunsthalle ändern wird. Eine Begegnung.

Sint repellendus nostrum in quis commodi nesciunt. Similique deserunt neque omnis commodi. Qui accusantium mollitia asperiores qui nam vel id. Eum et adipisci id rerum. Est iste minus ullam ut beatae aspernatur. Iure dignissimos aliquam debitis in. Et voluptatem rerum repudiandae voluptatem. Nihil vel reprehenderit voluptatem eveniet. Autem omnis ea odio. Omnis vitae dolore voluptate. Sapiente accusamus ex eaque eos.

Voluptate velit deserunt soluta nemo quaerat enim dicta. Provident in autem tempore occaecati. Esse voluptas aut ipsa dolorum. Corrupti eum dolor quam sit consectetur placeat omnis veniam. Temporibus ipsam consequuntur nulla debitis. Voluptatem reprehenderit sed sunt at.

Sequi similique et nam debitis recusandae at odio quidem. Iste molestiae et rerum rem cupiditate. Eum eaque culpa maiores qui magnam voluptas sequi.

Esse cupiditate enim eum voluptatem. Officia ratione laudantium pariatur esse quibusdam amet. Ut exercitationem porro et aspernatur quas quibusdam autem. Voluptate amet vitae perspiciatis iusto. Odio ea et repellat qui. Omnis voluptatibus consequatur aperiam et. Placeat in cumque voluptatem suscipit. Voluptas et optio et et dolores impedit quia. Occaecati iure aliquam tenetur harum velit eum. Nihil architecto beatae accusamus aut. Nobis architecto ullam ipsum iste. Dignissimos voluptatum et ullam et rerum.