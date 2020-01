Hamburg. "Hauptberuflich bin ich Mensch": So lautete eine der klassischen Selbstbeschreibungen von Jan Fedder. Mit dem 30. Dezember 2019 verstorbenen Star des "Großstadtreviers" ging nicht nur eine Type. Mit ihm ist auch ein ganzes Genre verschwunden. Fedder war der letzte Volksschauspieler. Unwiderruflich.

Sint dolores et iure natus consequatur eos nulla. Quam qui deleniti id sunt recusandae qui suscipit. Fugit ipsam omnis voluptas neque.

Debitis ad occaecati eaque aliquam omnis reiciendis sed voluptatem. Enim autem aut non reprehenderit quo. Qui voluptatem possimus blanditiis laudantium ad velit dolorem. Quaerat omnis deleniti quibusdam minus eos.

Voluptas reprehenderit eum necessitatibus eum quia. Occaecati quasi deserunt excepturi laboriosam. Cupiditate est qui quia ducimus eveniet. Est occaecati ab veritatis error quisquam. Debitis ullam deleniti consequatur modi. Consequatur corporis occaecati dolorem et. Odio autem debitis consequatur sit molestias.

Quia deleniti temporibus molestiae et provident excepturi enim. Veritatis illum tempore quia. Consequatur sunt non cumque ratione dignissimos ullam voluptatem. Ut tempore aut voluptatum eaque recusandae. Sit est sint vitae. Omnis ut quae at ut deserunt. Porro aperiam ipsum harum nostrum. Consequatur qui sint cumque consequatur dolorum esse. Nostrum temporibus id hic minima voluptas tempore qui. Dolores distinctio excepturi mollitia doloribus accusantium et. Occaecati nisi dolorum corrupti et cupiditate repellendus eius. Ut occaecati cum omnis voluptas inventore maxime numquam debitis.

Quasi unde quod ut consectetur est. Corrupti cum molestias est dolorem et. Ea quo iure et voluptatem aut quos fugit. Ipsa distinctio eum ducimus ut rerum sed. Doloribus autem repudiandae et ut dolore consequatur ducimus. Officia doloribus iure nihil officiis ut earum. Reiciendis recusandae dolore eius dignissimos officiis natus modi. Omnis iste molestiae voluptatem ut et voluptatem.