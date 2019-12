Mariah Carey schaffte es mit "All I Want For Christmas Is You" in diesem Jahr zum ersten Mal auf den ersten Platz der amerikanischen Charts. Foto: imago images/ZUMA Press

Los Angeles. Zum 25. Jubiläum von Mariah Careys Hit "All I Want For Christmas Is You" haben rund 50 Stars ein Video des Weihnachtsliedes veröffentlicht. Wen entdecken Sie?